Анна Асти резко изменила стоимость концертов: подробности

Анна Асти, похоже, оставила все скандалы в ушедшем году. После своего участия в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой исполнительнице пришлось снизить стоимость своих выступлений аж на 3 миллиона, но сейчас Анна решила вернуться к «докризисным» расценкам времен 2023 года — 10 миллионов рублей.
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