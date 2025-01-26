Анна Асти резко изменила стоимость концертов: подробности

Анна Асти, похоже, оставила все скандалы в ушедшем году. После своего участия в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой исполнительнице пришлось снизить стоимость своих выступлений аж на 3 миллиона, но сейчас Анна решила вернуться к «докризисным» расценкам времен 2023 года — 10 миллионов рублей.