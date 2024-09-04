Дело о фиктивной регистрации свыше 20 иностранцев направлено в суд

Сотрудниками Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу завершено расследование в отношении мужчины и женщины, обвиняемых в незаконной регистрации более чем 20 иностранных граждан.
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