Кимаковский: число иностранных наемников на Украине заметно сократилось

Численность иностранных наемников на линии боевого соприкосновения заметно сократилась. Вместо участия в боевых действиях они предпочитают отсиживаться в тылу, рассказал РИА «Новости» советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
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