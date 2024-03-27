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Кимаковский: число иностранных наемников на Украине заметно сократилось

Кимаковский: число иностранных наемников на Украине заметно сократилось

Численность иностранных наемников на линии боевого соприкосновения заметно сократилась. Вместо участия в боевых действиях они предпочитают отсиживаться в тылу, рассказал РИА «Новости» советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

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