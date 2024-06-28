Steak Lovers
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Steak Lovers

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Выпечка уровня кондитерской за 15 минут у плиты. Превращаем яблоки в десерт, который нескоро забудут

Выпечка уровня кондитерской за 15 минут у плиты. Превращаем яблоки в десерт, который нескоро забудут

Золотистый, ароматный яблочный рулет — это идеальное дополнение к любому чаепитию. Сочные яблоки, натёртые на крупной тёрке и приправленные корицей, создают изысканную начинку, которая обволакивается нежным, воздушным тестом.

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