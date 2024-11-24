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Врач рассказала, можно ли завтракать, если предстоит сдача крови на анализы

Врач рассказала, можно ли завтракать, если предстоит сдача крови на анализы

Врач рассказала, можно ли завтракать, если предстоит сдача крови на анализыЛучше всего сдавать кровь натощак, однако в случае, если анализ будет взят только через несколько часов, как, например, при прохождении диспансеризации, легкий завтрак допустим, рассказала главный врач ЦРБ Бахчисарая Светлана Шейн.

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