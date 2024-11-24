Врач рассказала, можно ли завтракать, если предстоит сдача крови на анализы

Врач рассказала, можно ли завтракать, если предстоит сдача крови на анализыЛучше всего сдавать кровь натощак, однако в случае, если анализ будет взят только через несколько часов, как, например, при прохождении диспансеризации, легкий завтрак допустим, рассказала главный врач ЦРБ Бахчисарая Светлана Шейн.
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