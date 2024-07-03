Reposted (Александр Шаботинский): Совместно с депутатами Ивановской областной Думы и Ивановской городской Думы начали инспекционные выезды в округа.
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Reposted (Александр Шаботинский): Совместно с депутатами Ивановской областной Думы и Ивановской городской Думы начали инспекционные выезды в округа.