Эндокринолог Мамонтова: диабет и онкозаболевания могут приводить к потере веса

Некоторые болезни могут приводить к снижению веса. Об этом в интервью изданию "Аргументы и Факты" рассказала врач-эндокринолог клинико-диагностического центра "Мединцентр" (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елена Мамонтова.