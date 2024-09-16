Эндокринолог Мамонтова: диабет и онкозаболевания могут приводить к потере веса

Некоторые болезни могут приводить к снижению веса. Об этом в интервью изданию "Аргументы и Факты" рассказала врач-эндокринолог клинико-диагностического центра "Мединцентр" (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елена Мамонтова.
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