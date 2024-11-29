Бетонные норы серых волков

Способы защиты подлодок в базах были для Кригсмарине более чем актуальны: дело в том, что тактика «волчьих стай» предусматривала концентрацию подводных сил в таких масштабах, что никаких баз для рассредоточения субмарин не хватило бы.
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