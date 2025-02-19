Ученые выяснили, зачем моргают собаки в стае

Ученые продолжают исследовать способы общения собак. В частности, ими были проанализированы реакции 54 домашних собак на видеоролики, на которых другие собаки моргали, облизывали нос или просто смотрели на них с внимательным, спокойным выражением морды.
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