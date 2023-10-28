В Ростове простились с профессором и заслуженным врачом России Владимиром Терентьевым

Ему было 77 лет.В донской столице скончался доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренних болезней №1 Ростовского государственного медицинского университета, Заслуженный врач России, полномочный представитель РНМОТ в ЮФО Владимир Терентьев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии