Проверенный рецепт бисквитного пирога с яблоками в мультиварке

Современные кухонные гаджеты помогут приготовить вкусный бисквитный пирог с яблоками в мультиварке, рецепт его очень простой! Если вы хоть раз его приготовите, то потом будете использовать только такой способ выпечки.
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