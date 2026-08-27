Прогноз погоды в Крыму на 27 августа ☁️ В Симферополе +27 и пасмурно В Севастополе +28 и облачно с прояснениями В Евпатории +28 и пасмурно В Черноморском +25 и небольшой дождь В Джанкое +27 и пасмурно В Ялте +27 и облачно с прояснениями В Алуште +27 и облачно с прояснениями В Керчи +26 и облачно с прояснениями В Армянске +25 и небольшой дождь В Красноперекопске +26 и пасмурно В Бахчисарае +28 и пасмурно В Феодосии +27 и облачно с прояснениями В Судаке +28 и облачно с прояснениями Картинка сгенерирована ИИ тест тест.
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