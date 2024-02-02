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В деле экс-главы Минэнерго специалисты не согласились, что работы по созданию ГИС ТЭК стоили 0 рублей

В деле экс-главы Минэнерго специалисты не согласились, что работы по созданию ГИС ТЭК стоили 0 рублей

На процессе по делу экс-замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова идет допрос свидетелей защиты. Так, допрошенные специалисты поставили под сомнение выводы проведенных на следствии экспертиз, в том числе о стоимости работ по созданию ГИС ТЭК в 0 рублей.

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