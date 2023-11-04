Как и почему Франция обосновывается в российско-китайском приграничье

В последнее время президент Эмманюэль Макрон развил невиданную ранее внешнеполитическую активность. Столкнувшись с проблемами в своих африканских владениях, Париж явно нацелился на Закавказье и Центральную Азию, где сможет компенсировать понесенные убытки и занять стратегически важное место в новом послевоенном геополитическом раскладе в самом сердце Евразии.
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