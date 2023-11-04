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Как и почему Франция обосновывается в российско-китайском приграничье

Как и почему Франция обосновывается в российско-китайском приграничье

В последнее время президент Эмманюэль Макрон развил невиданную ранее внешнеполитическую активность. Столкнувшись с проблемами в своих африканских владениях, Париж явно нацелился на Закавказье и Центральную Азию, где сможет компенсировать понесенные убытки и занять стратегически важное место в новом послевоенном геополитическом раскладе в самом сердце Евразии.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
А чему удивляться? С каждым годом будет усиливаться борьба за ресурсы, тем более стратегические. Через 5...7 лет и пресная вода для многих стран станет стратегическим ресурсом.  И Казахстан, и Узбекистан скоро осознают, что из Франции воду не привезут - её там и самим скоро будет не хватать...
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