Как и почему Франция обосновывается в российско-китайском приграничье

ВМ

Владимир Минаков

А чему удивляться? С каждым годом будет усиливаться борьба за ресурсы, тем более стратегические. Через 5...7 лет и пресная вода для многих стран станет стратегическим ресурсом. И Казахстан, и Узбекистан скоро осознают, что из Франции воду не привезут - её там и самим скоро будет не хватать...