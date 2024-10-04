Быстроходный военный катер Combatboat 90 (СВ90) на вооружении ГУР. В июне украинские ресурсы сообщали, что компания «Метинвест» приобрела три катера СВ90 для ГУР Украины.
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Быстроходный военный катер Combatboat 90 (СВ90) на вооружении ГУР. В июне украинские ресурсы сообщали, что компания «Метинвест» приобрела три катера СВ90 для ГУР Украины.
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