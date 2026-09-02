Новая квартира, новые угрозы: эксперты обсудили жилье Долиной за 250 млн

Певица Лариса Долина, пережившая громкий судебный скандал с потерей элитной квартиры в Хамовниках, решила начать новую главу своей жизни.
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