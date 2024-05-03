Битва за Крымский мост началась

Владимир Витковский ... а не пора ли фашингтон и всю оставшуюся пиндосию отправить к степке-сопле?

ВВ Владимир Витковский ГЕЙСЕР чеканутый, ты то куда со своей подпиндосовской рожей? Кто тебе разрешил ЛЮДЯМ замечания делать?