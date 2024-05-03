Противник уже имеет оружие способное поразить Крымский мост, кроме уже применявшихся морских беспилотников-камикадзе.
Битва за Крымский мост началась
Комментарии
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Владимир Витковский
... а не пора ли фашингтон и всю оставшуюся пиндосию отправить к степке-сопле?
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1 час.
ВВ
Владимир Витковский
ГЕЙСЕР чеканутый, ты то куда со своей подпиндосовской рожей? Кто тебе разрешил ЛЮДЯМ замечания делать?
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1 час.
ФФ
Фарид Фетхие
почему бы не уничтожить мосты в станах спонсорах терроризма - карлов мост в Праге, мост милениум в Лондоне, мост в Сан Франциско и много много других....
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1 час.
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