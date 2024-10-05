Адель Вейгель начала сильно нервничать, когда у неё спросили про отношения Крида и Амины🤔 Обычно такое происходит, когда человек боится сказать лишнего или соврать.
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Адель Вейгель начала сильно нервничать, когда у неё спросили про отношения Крида и Амины🤔 Обычно такое происходит, когда человек боится сказать лишнего или соврать.