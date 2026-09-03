Путин опроверг слухи о мобилизации и заморозке банковских вкладов

Нет такого сценария, который потребовал бы мобилизации, сообщил Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На «Госуслугах» з...
- Кравцов: в детски...
- "Голос каждого им...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым