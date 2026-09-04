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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пабло Солари: «Месси – самый важный для меня игрок, жаль, что он закончил карьеру в сборной. Но время идет, и это неизбежно»

Вингер « Спартака » Пабло Солари  рассказал об отношении к форварду « Интер Майами » Лионелю Месси , который завершил карьеру в сборной Аргентины .

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