Пресс-секретарь Левитт: перепалка в Белом доме показала упрямство Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News заявила, что перепалка Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом показала упрямство Зеленского, с которым американскому лидеру приходится иметь дело в том числе в рамках непубличных переговоров.
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