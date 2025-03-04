Пресс-секретарь Левитт: перепалка в Белом доме показала упрямство Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News заявила, что перепалка Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом показала упрямство Зеленского, с которым американскому лидеру приходится иметь дело в том числе в рамках непубличных переговоров.