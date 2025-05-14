Плохой сигнал для Украины: с 6 июня Европа отменяет «торговый безвиз»

Евросоюз подготовил очередной нож в спину якобы поддерживаемой им Украине. Как пишет британская Financial Times, в ближайшие недели Брюссель введёт повышенные пошлины на украинские экспортные товары, что явно не добавит глобальной конкурентоспособности и без того подкошенной войной украинской экономике.
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