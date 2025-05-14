Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

749 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марат Бикмеев
    а ты с ним лично беседовал, чтобы такие выводы делать ??? Не подскажешь где сейчас ходорковский, гусинский, березовск...Путин на стрелки ...
  • Владимир Моргунов
    ДРУЖНО НЮХНУЛИ, РАСХРАБРИЛИСЬ И РЕШИЛИ НАМЯТЬ БОКА ТРАМПУ ???Четвёрка европейс...
  • Juri
    кабанчик и вишенка у хаты совсем не обязательно,чтоб были у моря. достаточно и лужи в Миргороде.«На море доминиру...

Плохой сигнал для Украины: с 6 июня Европа отменяет «торговый безвиз»

Плохой сигнал для Украины: с 6 июня Европа отменяет «торговый безвиз»

Евросоюз подготовил очередной нож в спину якобы поддерживаемой им Украине. Как пишет британская Financial Times, в ближайшие недели Брюссель введёт повышенные пошлины на украинские экспортные товары, что явно не добавит глобальной конкурентоспособности и без того подкошенной войной украинской экономике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх