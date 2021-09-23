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Три альпиниста погибли и восемь пропали при восхождении на Эльбрус

Три альпиниста погибли и восемь пропали при восхождении на Эльбрус

Туристы попали в страшную пургу на высоте 5400 метров.фото: pixabay.com Три альпиниста из группы в составе 19 человек, запросивших на Эльбрусе помощь спасателей после ухудшения погоды, погибли, сообщили в экстренных службах Кабардино-Балкарии.

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Сергей Дмитриев
Я не понимаЙ этой страсти к таким рисковым восхождениям. Это не смерть при исполнении служебных обязанностей. Надо развенчивать эту а/браваду, как опасное хобби, имхо

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