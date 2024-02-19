Минобороны сообщило о планах США понизить Россию в правах в ОЗХО

Соединенные Штаты планируют понизить Россию в правах в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сфабриковав нарушения по аналогии с Сирией, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.