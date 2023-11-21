Александр Ведяхин: AI Journey 2023 станет доступной для глухих и слабослышащих

Деловая программа международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) (16+) в этом году будет переводиться на русский жестовый язык (РЖЯ) для глухих и слабослышащих людей в режиме реального времени, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на пресс-конференции.