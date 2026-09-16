«Салават» и «Ак Барс» показали ретро-формы для матчей «Зеленого дерби» в этом сезоне

« Салават Юлаев » и « Ак Барс » презентовали игровые формы для «Зеленого дерби» в рамках матча Фонбет чемпионата КХЛ .
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