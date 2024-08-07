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Частная собственность превыше всего: самому узнаваемому участнику штурма Капитолия в Вашингтоне вернули его орудия пиара

Частная собственность превыше всего: самому узнаваемому участнику штурма Капитолия в Вашингтоне вернули его орудия пиара

Американский суд постановил вернуть копье и шлем с рогами Джейкобу Ченсли, который в облике шамана принимал участие в штурме вашингтонского Капитолия в 2021 году.

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