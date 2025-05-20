Экономические связи России и Индонезии достигли рекорда за десятилетие

Экономические отношения между Россией и Индонезией достигли наивысшего уровня за последнее десятилетие, сообщил РИА Новости председатель российского комитета индонезийской Торгово-промышленной палаты Дидит Ратам.
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