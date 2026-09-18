В Севастополе завершился первый день голосования на выборах депутатов 2026 года

В Севастополе закрылись избирательные участки — первый день выборов депутатов в Государственную думу, а также Балаклавский и Нахимовский муниципальные округа подошел к концу.
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