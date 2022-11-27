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Кевин Гарнетт: «Дуайт Ховард доминирует на Тайване, «Нетс» необходимо такое усиление»

Член Зала славы Кевин Гарнетт считает, что «Бруклину» следует подписать контракт с центровым Дуайтом Ховардом, который с недавнего времени выступает в чемпионате Тайваня.

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