В Доме офицеров Белогорского гарнизона состоялась юбилейная программа «Все Деды морозы в гости к нам!»

Главными персонажами программы, как всегда являются Деды Морозы, роли которых исполняли военнослужащие по призыву воинских частей гарнизона.
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