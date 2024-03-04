В Калужской области женщина пыталась уберечь мужа от пьяной езды и чуть не лишилась жизни

В полицию Козельского района поступило сообщение от местной жительницы, её муж угрожал ей убийством. По предварительным данным, дома между супругами произошел конфликт: женщина отказалась давать ключи от машины пьяному мужу, который собирался ехать за "добавкой" в алкомаркет.