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В Калужской области женщина пыталась уберечь мужа от пьяной езды и чуть не лишилась жизни

В Калужской области женщина пыталась уберечь мужа от пьяной езды и чуть не лишилась жизни

В полицию Козельского района поступило сообщение от местной жительницы, её муж угрожал ей убийством. По предварительным данным, дома между супругами произошел конфликт: женщина отказалась давать ключи от машины пьяному мужу, который собирался ехать за "добавкой" в алкомаркет.

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