В Днепропетровской и Запорожской областях повреждены объекты инфраструктуры

Повреждения инфраструктуры зафиксированы в Днепропетровской и Запорожской областях.Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил о повреждениях объектов в Никопольском районе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии