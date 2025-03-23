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Хоружев из «Нефтехимика» о любимом фильме: «Интерстеллар». Из сериалов на первом месте – «Побег»

21-летний форвард «Нефтехимика» набрал 32 (15+17) очка в 66 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ. – Чем занимаетесь в свободное время? Есть стереотип, что Нижнекамск – суровый и скучный город.

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