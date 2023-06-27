Венсан Колле рассказал, в чем Виктор Вембаньяма превосходит Николу Йокича

Главный тренер сборной Франции и «Метрополитана» Венсан Колле рассказал, в чем выбранный «Сан-Антонио» под 1-м номером на драфте-2023 Виктор Вембаньяма превосходит MVP минувшего финала плей-офф НБА Николу Йокича из «Денвера».
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