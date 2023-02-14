14 февраля 1918 года в России введен григорианский календарь

Период с 1 по 13 февраля 1918 года «выпал» из российского календаря - после 31 января 1918 года наступил день 14 февраля – в стране был введен календарь нового стиля (григорианский).
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