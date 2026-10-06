На Пхукете пропал 17-летний россиянин, не дойдя до встречи с друзьями

На таиландском острове Пхукет пропал 17-летний россиянин, живущий там с семьей уже два года. Об этом сообщила администратор русскоязычного сообщества в тайских соцсетях «Паттайя от А до Я» и лидер волонтерского движения россиян в Таиланде Светлана Шерстобоева.
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