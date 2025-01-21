Все не так однозначно, как вы могли подумать.

В винограде, на основе которого изготавливают любое вино, содержится большое количества сульфитов. Их чрезмерное содержание в напитке может спровоцировать ухудшение состояния волос и кожи, а также расстройство ЖКТ.
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