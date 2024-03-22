Новые автобусы-гармошки вышли на маршрут в Челябинске

На улицы Челябинска вышли автобусы особо большого класса. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в рамках масштабного обновления общественного транспорта на маршрут №64 вышли новые автобусы особо большого класса.
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