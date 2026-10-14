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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Борнмут» готов продать Скотта за 100 млн фунтов в январе. Хавбек сборной Англии интересен «Челси» и «Ливерпулю»

Полузащитник Алекс Скотт может покинуть «Борнмут» зимой. «Вишни» готовы продать 23-летнего игрока сборной Англии в январе примерно за 100 млн фунтов, если не будут находиться в таблице АПЛ близко к зоне вылета.

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