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Стало известно о ходе рассмотрения иска Украины из-за допуска россиян

Стало известно о ходе рассмотрения иска Украины из-за допуска россиян

В Спортивном арбитражном суде (CAS) подтвердили, что получили иск Национального олимпийского комитета (НОК) Украины с требованием отменить решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР).

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