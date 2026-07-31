Стало известно о ходе рассмотрения иска Украины из-за допуска россиян

В Спортивном арбитражном суде (CAS) подтвердили, что получили иск Национального олимпийского комитета (НОК) Украины с требованием отменить решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии