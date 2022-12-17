«Лейкерс» могут подождать еще один месяц, прежде чем совершат обмен

«Лейкерс» могут подождать еще один месяц, прежде чем совершат долгожданный обмен с целью повысить шансы на чемпионство в этом сезоне.

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