В Красноярском крае продолжается акция «Помоги пойти учиться»

В Железногорске в рамках акции «Помоги пойти учиться» полицейские и общественники поздравили с наступающим Днем знаний семью, в которой папа один воспитывает двух детей.
Популярные статьи
- В Белоруссии команды конкурса Армейских международных игр «Стальная магистраль» обменялись подарками
- В Краснодарском крае перед судом предстанет аграрий, обвиняемый в незаконной рубке леса
- Штурмовые отряды Воздушно-десантных войск освободили от подразделений ВСУ населенный пункт Благодатное в Николаевской области, который до 2017 года назывался Комсомольское
Свежие комментарии