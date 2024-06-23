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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Черных о Ковальчуке: «Он не давал запрос: «Найдите мне команду». Илья будет хорош в любой роли – что в клубе КХЛ, что в сборной»

41-летний форвард провел прошлый сезон в составе «Спартака». – Что по Илье Ковальчуку? Он менеджером клуба КХЛ не станет? Или будет дальше играть? – Это нужно спросить у Ильи, он самостоятельная фигура.

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