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Карпин рассказал, что после победы над словенцами хочет побыть подальше от людей

Карпин рассказал, что после победы над словенцами хочет побыть подальше от людей

Главный тренер национальной команды России по футболу Валерий Карпин на послематчевой конференции поделился с журналистами своими желаниями после победы над сборной Словении.

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