Сийярто призвал не спешить с оценкой эффективности политики Венгрии

Чтобы оценить эффективность политических решений нужно время, нельзя делать выводы слишком рано. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто 2 февраля в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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