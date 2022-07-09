Пушков предупредил лидеров западных стран

Главы господствующих в государствах Запада политических сил, утверждая, что придут на помощь Киеву во всех возможных сферах, «не вполне трезво» смотрят на количество доступных им ресурсов и способность «нести бремя» обоюдоострых ограничительных мер.
Главы господствующих в государствах Запада политических сил, утверждая, что придут на помощь Киеву во всех возможных сферах, «не вполне трезво» смотрят на количество доступных им ресурсов и способность «нести бремя» обоюдоострых ограничительных мер.
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