Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова поделилась прогнозом на среду. В комментарии РИА "Новости" она указала ожидаемые температурные показатели в столице и Подмосковье, направление и скорость ветра, а также уровень атмосферного давления.
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