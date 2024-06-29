Мир прошёл точку невозврата! Все обсуждают Бастрыкина, а я о том: "Как заставим их ответить?" Обсудили на пленарной сессии

ЕС Евгений Саваровский Володина в отставку. Сила в правде. Я за Бастрыкина. Набрали одних москвичей в думу по спискам, а кричат, что народ их изберал. Вранье.

Erl Schweizer Дмитрия Медведева недолюбливает интуитивно население РФ, некоторые уточняют явный популизм деятеля, годного в лучшем случае для руководства сельсовета. Самая пакостная мерзость, когда деятель, талдычащий о своих знаниях юриспруденции, вопреки Конституции РФ, вопреки основному закону страны в части равенства прав и обязанностей всех без исключения общественных организаций организовал с Ельциным и покровительствует до сих пор Российскому Союзу правообладателей во главе с семейкой Михалковым. Никому нельзя подводить законодательную базу под явный рэкет, а вот РСП имеет такое право. Население страны держит Д.Медведев за идиотов? Сколько бабла от получаемых РСП 6млрд. рублей налогов от продажи электроники, участие в производстве которой РСП имеет в цифре ноль, получает этот хмырь с приросшей попой в чиновничье кресло?