Интернет, да и не только, кипит от обсуждения реплики главы СК Александра Бастрыкина. Назвавшего Государственную Думу - дурой.
Мир прошёл точку невозврата! Все обсуждают Бастрыкина, а я о том: "Как заставим их ответить?" Обсудили на пленарной сессии
Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Володина в отставку. Сила в правде. Я за Бастрыкина. Набрали одних москвичей в думу по спискам, а кричат, что народ их изберал. Вранье.
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11 час.
Erl Schweizer
Дмитрия Медведева недолюбливает интуитивно население РФ, некоторые уточняют явный популизм деятеля, годного в лучшем случае для руководства сельсовета. Самая пакостная мерзость, когда деятель, талдычащий о своих знаниях юриспруденции, вопреки Конституции РФ, вопреки основному закону страны в части равенства прав и обязанностей всех без исключения общественных организаций организовал с Ельциным и покровительствует до сих пор Российскому Союзу правообладателей во главе с семейкой Михалковым. Никому нельзя подводить законодательную базу под явный рэкет, а вот РСП имеет такое право. Население страны держит Д.Медведев за идиотов? Сколько бабла от получаемых РСП 6млрд. рублей налогов от продажи электроники, участие в производстве которой РСП имеет в цифре ноль, получает этот хмырь с приросшей попой в чиновничье кресло?
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7 час.
valentina sergeeva
Вот!.. Всегда так: скажешь правду - потеряешь дружбу. Ну назвал, как она того стоит, - и назвал. Чего вилять-то потом? Оговорился, не оговорился... Процитировал народную молву! И что с того?! Или у нас цитаты запрещены ужо?.. А Медведеву, который, видите ли, озаботился "как заставить их ответить" (в его исполнении "их" мне особенно нравится), так и хочется ответить: ну, с себя и начни отвечать... речистый ты наш, внезапно ставший храбрым за спиной у Путина!
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32 мин.
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