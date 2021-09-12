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«Зарабатывает 166 тысяч рублей в день»: зачем Ксения Собчак пашет как лошадь

«Зарабатывает 166 тысяч рублей в день»: зачем Ксения Собчак пашет как лошадь

«Хочешь жить — умей вертеться» — об этом Ксения Собчак знает не понаслышке. А если ещё жить на  широкую ногу, то об отдыхе и полноценном сне лучше забыть.

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