«Зарабатывает 166 тысяч рублей в день»: зачем Ксения Собчак пашет как лошадь

«Хочешь жить — умей вертеться» — об этом Ксения Собчак знает не понаслышке. А если ещё жить на широкую ногу, то об отдыхе и полноценном сне лучше забыть.
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